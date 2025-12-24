إعلان

هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : علي شبل

09:53 م 24/12/2025 تعديل في 25/12/2025

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من شخص من مركز البداري بمحافظة أسيوط، حول ما إذا كان الاستنجاء واجبًا قبل كل وضوء، أم يعد غير واجب؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الاستنجاء لا يجب إلا عند قضاء الحاجة فقط، وليس شرطًا لازمًا لكل وضوء.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الاستنجاء يكون عند دخول الخلاء وقضاء الحاجة، فإذا قضى الإنسان حاجته وجب عليه الاستنجاء، أما إذا لم يدخل الحمام ولم يحدث منه قضاء حاجة، فلا يلزمه الاستنجاء.

وأكد أن المسلم في هذه الحالة يجوز له أن يتوضأ مباشرة دون حرج أو إشكال، مشيرًا إلى أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والقبول.

الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية الاستنجاء قبل كل وضوء الاستنجاء عند قضاء الحاجة فقط برنامج فتاوي الناس

