موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الإثنين 22 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 22 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الإثنين 22 ديسمبر، في تمام الساعة 11:54 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 22 ديسمبر:

الفجر 5:14 ص

الشروق 6:47 ص

الظُّهْرِ 11:54 ص

العصر 2:41 م

المغرب 5.00 م

العشاء 6:23 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك.

اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والتجأ إلى حولك وقوتك، أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، فارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.