كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم المراهنات الإلكترونية ورأي الشرع في الأرباح الناتجة عنها، وذلك في معرض رده على سؤال تلقاه من شخص يقول: "أنا أخويا وصاحبي بيلعبوا لعبة مراهنة، ولما جيت أعاتبهم زعلوا مني ومارضيوش يكلموني.. كده أنا غلطان ولا لأ؟".

وفي رده، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن من رأى منكرًا فعليه أن يغيره بما يقدر عليه من الوسائل المشروعة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكراً فليغيّره".

وأضاف: "أنت مش هتضرب، ولا لك سلطة إنك تعاقب حد، لكن ليك الوعظ الحسن والتنبيه والكلام بالحسنى فقط"، مؤكدًا أن السائل لم يخطئ في نصيحته.

وختم الشيخ عويضة عثمان، مؤكدًا على أن المراهنات محرمة شرعًا، حتى وإن كسب منها صاحبها مالًا، موضحًا أن الربح الناتج عنها يدخل في باب المال الحرام، ولا ينبغي للمسلم أن يفرح به أو يفاخر به، لأنها من صور المقامرات المنهي عنها.

