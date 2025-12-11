أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كثيرين أساؤوا فهم كلمة "خليفة" في القرآن، ظنًا منهم أن الإنسان نائب عن الله يحتاج للقيام بالأعمال بدلاً منه، وهو فهم خاطئ لا يليق بجلال الله وقدره.

وأوضح الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس" أن هذا الفهم المغلوط أدى إلى جهل وضيق في الرؤية، بل دفع بعض المتشددين إلى التجرؤ على أرواح الناس ومراقبتهم والحكم على نواياهم ومظاهرهم، بينما الحقيقة أن الاستخلاف الإلهي أمانة مقدسة تتطلب وعياً ومسؤولية.

وأضاف، أن معيار الاستخلاف الإلهي هو العلم، كما جاء في قصة آدم عليه السلام حين علّمه الله جميع الأسماء، مشيرًا إلى أن العلم يميز الإنسان المؤتمن عن الجاهل الذي قد يتحول إلى خطر على نفسه وعلى الآخرين.

وأشار الورداني إلى أن الاستخلاف يصبح تكليفًا شريفًا وتشريفًا عندما يقترن بالعلم، فالمعرفة بالله وبالرسالة الإلهية، مع تزكية النفس، تجعل الإنسان مؤتمنًا على الأرض، أما الجهل فهو سبب للظلم والخطر على الآخرين.

وأوضح أن رسالة الإنسان في الحياة يمكن تلخيصها في معادلة واضحة: "علم وأمانة وأخلاق"، مؤكدًا أن العلم هو البداية، ثم تأتي الأمانة في تحمل المسؤولية، ثم تحويل هذا العلم إلى سلوك وأخلاق صالحة.

وأكد أن اتباع هذا المنهج الإلهي هو سر السعادة في الحياة، وأن الإنسان بالعلم والعمل والأمانة يمكنه أن يحقق الهدف من خلقه ويعيش حياة مؤتمنة ومليئة بالقيم الصحيحة، كما أراد الله سبحانه وتعالى.

