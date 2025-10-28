أسامة قابيل يوضح وصية رسول الله للوصول إلي الجنة

أوضح الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الإنسان بطبيعته يبحث دائمًا عن ما يُسميه "الأمان الكامل"، وهو غاية كبرى يسعى إليها الجميع، إلا أن الكمال الحقيقي لا يكون في الدنيا، بل في الآخرة.

وقال العالم الأزهري، إن الله-سبحانه وتعالى-أشار في كتابه الكريم إلى طريق النجاة بقوله:" وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون"، موضحًا أن هذه الآية تربط بين النجاة والفوز ورفع الحزن عن القلوب، وأن النجاة الحقيقية تكون لمن اتقى الله وسلك طريقه.

واستشهد بوصية نبوية خالدة قالها النبي-صلى الله عليه وسلم-لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله عن طريق النجاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ على خطيئتك".

وأضاف قابيل خلال لقائه ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2": أن هذه الكلمات النبوية القليلة جمعت طريق السلامة في الدنيا والآخرة، فالنجاة تبدأ من ضبط اللسان، لأن كثيرًا من الأذى الذي يصيب الإنسان سواء في بيته أو عمله أو مجتمعه سببه كلمة لم تُوزن بميزان التقوى.

وأوضح العالم الأزهري أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ربط النجاة بضبط الكلمة قبل أي عمل آخر، لأن اللسان قد يكون سبب الرحمة أو الهلاك، قائلاً: "كم من كلمة طيّبة أصلحت بين قلوب، وكم من كلمة جارحة خرّبت بيوتًا وأفسدت علاقات".

وأكد أن طبيعة الدنيا تقتضي المرور بالألم والابتلاء، قائلاً: "لازم تقول آي، دي سنة الحياة، لكن الإنسان المؤمن بعلاقته بالله بيتعامل مع الألم بإيمان وصبر، لأنه يعلم أن له عمرًا محددًا وسينتهي"، مشيرًا إلى أن التقوى هي مفتاح النجاة والفوز في الدنيا والآخرة.

وبين أن تقوى الله لا تقتصر على أداء العبادات، بل تشمل أيضًا حسن التعامل مع الناس، وأن كلما كان الإنسان نقي القلب في علاقاته بالآخرين، كلما كان أقرب لتقوى الله الحقيقية.

ونوه الدكتور أسامة قابيل، إلي وصية نبوية تدعو إلى الطمأنينة واليقين، مؤكدًا أن حال المؤمن الحقيقي هو السعي للنجاة من الخوف والحزن، والعيش في أمان القرب من الله عز وجل.

