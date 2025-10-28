موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، في تمام الساعة 5:38 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 7.06 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر:

الفجر 5:38 ص

الشروق 7.06 ص

الظُّهْرِ 12:39 م

العصر 3.47 م

المغرب 6:11 م

العشاء 7:29 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، اللهم فبقوة تدبيرك، وعظيم عفوك، وسعة حلمك، وفيض كرمك، نسألك أن تدبرنا بأحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجينا مما يخيفنا ويلهمنا.

اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللهٰم يا مُقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك، واملأه بنور الإيمان واليقين، واجعل قلبي سليماً طاهراً مُطمئناً بذكرك راضياً بقضائك مُحبّاً لك مُحبّاً لخلقك.. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.