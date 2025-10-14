إعلان

لجنة الفتوى بالدار تكشف عن علاج للكسل في العبادة

كتب : محمد قادوس

03:51 م 14/10/2025

دار الإفتاء المصري

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية،" ما علاج الكسل في العبادة؟ حيث أعاني من الكسل في العبادة، وماذا أفعل؟.. أجابت على ذلك لجنة الفتوى بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أجابت لجنه الفتوى عليك بتقوى الله-عز وجل-، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الطلاق:" وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا".

وأضافت لجنة الفتوى، خلال ردها عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: عليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

وعليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

