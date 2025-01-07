الدكتور عصام الروبي يوضح: سر لتيسير الأمور

كتب-محمد قادوس:

كشف الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، عن سر مدهش وخطير في تيسير الأمور، به تكون أمور العبد كلها ميسرة، وكيف تكون به الأبواب مفتحة ، وتكون الأمور على خير ما يرام، مشيرًا إلى أن السر يكون في" أعطى واتقى وصدق".

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: معنى هذا بأنه في سورة الليل، يقول الله-سبحانه وتعالى" فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ"، أي تكون أموره كلها ميسرة، وأبواب الخير كلها مفتحة، منوها الي أن السر في ذلك لأنه اعطي عطاء في سبيل الله، ومد يده بالعطاء والإحسان والخير والمعروف.

وقال الداعية الإسلامي إنه من المعلوم أن تقوى الله يكون كنز ثمين وبها يقلب الله الامور إلى الخير كله، مشيرًا إلى ثمرات التقوى التي ذكرت في القرآن الكريم، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الطلاق،" وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا* ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا"، موضحا إلى أن الآية هنا تحكي لنا ان الأمور تكون ميسرة حينما يكون الانسان تقيًا لله.

وأوضح العالم الأزهري أنه لا يمكن ان تكون أمور الانسان معقدة، أو أن تكون أبوابه مغلقة، وإنما بفضل الله يكون الخير كله بين يديه، وهذا لأنه اتقى ربه، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سور الانفال،" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".

وأكدا الروبي أن السر في أن الخير كله يكون مع العبد في قول الله-تعالى-" فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ"، منوها الي أن معني الحسنى هنا تعني الجنة.

ونصح الداعية العبد الذي يريد الخير كله وأن تكون أموره كلها ميسرة وأن ينال من الله ثوابا وحسنات وخيرا وبركة وأنعما وإحسانا وتوفيقا وتيسيرا لكل الأمور فعليه أن يكون مع هذه الآية القرآنية التي ذكرت في سورة الليل،" فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى".

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