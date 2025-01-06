فيديو- أمطار الرحمة تهطل على المسجد الحرام.. ودعوات بالتضرع والدعاء

كـتب- علي شبل:

شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم توافدًا كبيرًا للزوار والمعتمرين، وسط حالة من الطقس الممطر على عدة مناطق بالسعودية، منها مكة المكرمة ومحيط المسجد الحرام.

ومع هطول الأمطار، توجه رواد الحرم المكي الشريف بالدعاء، راجين القبول من الله تعالى، إيمانا بأن وقت المطر من الأوقات المستحب فيها الدعاء، لما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» رواه البيهقي والطبراني.

الآن..

أمطار غزيرة تهطل على المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة 🌧️🕋 pic.twitter.com/KVTl6na7r0 — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) January 6, 2025



وكان ‏رئيس الشؤون الدينية بـ ‎المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، دعا الزائرين والمعتمرين تزامنا مع الحالة المطرية، بالالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع: "اغتنموا رحمة الله بالدعاء واحذروا التزاحم والاعتقادات الخاطئة، وتعاونوا مع الجهات التنظيمية، وادعوا بأن يديم الله الأمن على بلاد الحرمين ويجزي ولاة أمرها خير الجزاء".

تحت زخات المطر في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة 🌧️🕋



سورة الجاثية تلاوة الشيخ #ماهر_المعيقلي pic.twitter.com/eqF71y8l0h — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) January 6, 2025

يأتي هذا فيما أكدت الجهات المختصة جاهزيتها لاستقبال الأعداد المتزايدة، عبر تنظيم ممرات الحركة وتوفير فرق ميدانية لضمان راحة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن جهود مستمرة لتيسير أداء الشعائر، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والراحة.

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