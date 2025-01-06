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فيديو- أمطار الرحمة تهطل على المسجد الحرام.. ودعوات بالتضرع والدعاء

09:37 م الإثنين 06 يناير 2025

أمطار تهطل على المسجد الحرام

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كـتب- علي شبل:
شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة اليوم توافدًا كبيرًا للزوار والمعتمرين، وسط حالة من الطقس الممطر على عدة مناطق بالسعودية، منها مكة المكرمة ومحيط المسجد الحرام.
ومع هطول الأمطار، توجه رواد الحرم المكي الشريف بالدعاء، راجين القبول من الله تعالى، إيمانا بأن وقت المطر من الأوقات المستحب فيها الدعاء، لما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَعِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ» رواه البيهقي والطبراني.


وكان ‏رئيس الشؤون الدينية بـ ‎المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، دعا الزائرين والمعتمرين تزامنا مع الحالة المطرية، بالالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع: "اغتنموا رحمة الله بالدعاء واحذروا التزاحم والاعتقادات الخاطئة، وتعاونوا مع الجهات التنظيمية، وادعوا بأن يديم الله الأمن على بلاد الحرمين ويجزي ولاة أمرها خير الجزاء".

يأتي هذا فيما أكدت الجهات المختصة جاهزيتها لاستقبال الأعداد المتزايدة، عبر تنظيم ممرات الحركة وتوفير فرق ميدانية لضمان راحة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن جهود مستمرة لتيسير أداء الشعائر، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والراحة.

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الأمطار المسجد الحرام الطقس
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