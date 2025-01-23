خالد الجندي: رحلة الإسراء والمعراج تكريم وجبر لخاطر سيدنا النبي

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قول الله سبحانه وتعالى: "سبحان الذي أسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير"، تُعتبر من الآيات التي تحمل مفهوم "منظومة جبر الخاطر"، مشيرًا إلى أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن مجرد رحلة عادية، بل كانت تكريماً للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان يعاني فيه من الكثير من الصعوبات والمحن.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، إلى أن الأحداث التي سبقت الإسراء كانت مليئة بالآلام، مثل وفاة السيدة خديجة وعم النبي أبي طالب، مما أدى إلى زيادة البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإسراء بمثابة "تسريه" عن قلب النبي، وتخفيفًا لما كان يمر به من هموم.

وتطرق الشيخ خالد إلى العلاقة بين لفظي "الإسراء" و"التسريه"، مشيراً إلى أن هذا التشابه في اللفظ يعكس فكرة أن الإسراء كان بمثابة "تسريه" لقلوب الأنبياء، حيث كان الله عز وجل يخفف عن نبيه في هذا الوقت العصيب، وكأن الرحلة كانت بمثابة فرصة للنبي للتعافي الروحي والقلبي بعد كل ما مر به.

وأكد أن هذا التفسير يعكس كيف أن الله عز وجل قد أعد رحلة الإسراء والمعراج كتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليُظهر له آيات عظيمة ويعزز إيمانه، ويُجبر قلبه بعد معاناته.