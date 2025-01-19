رمضان عبد المعز: إن الله إذا أحب عبدا من عليه بنعمة الرضا

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله إذا أحب عبدا منَ عليه بنعمة الرضا وهي من أعظم نعم الله على العبد، وهي غاية كل مؤمن، ومن الدعوات العظيمة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام "اللهم إني أسألك رضاك والجنة".

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة" dmc": إلى قصة الأعرابي الذي كان يطوف حول الكعبة ولم يكن يعلم بماذا يدعى وهو يطوف.

تابع: هذا الإعرابي نظر في الطواف فرأى معاذ بن جبل ففرح وسار وراءه كي يسمع ما يدعو به فلم يسمع، حتى رأى النبي وسار وراءه في الطواف ولم يسمع النبي أيضا فقال يا رسول الله: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال له رسول الله: ماذا تقول أنت؟ فقال الأعرابي: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، فقال له النبي: حولها ندندن.

وأشار رمضان عبد المعز إلى أن رضا الله مبتغى كل مؤمن، مؤكدا أن متاع الدنيا قليل.

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