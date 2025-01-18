محمد على يوضح حكم دخول المرأة الحائض المسجد؟

كتب-محمد قادوس:

حكم دخول المرأة الحائض المسجد؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن دخول المرأة الحائض المسجد ولبثها فيه لا يحل، مستشهداً في ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المسجد: فإني لا أحله لحائض ولا جنب.

وورد في صحيح مسلم والمسند وغيرهما أن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك) فدل هذا الحدث أن عائشة كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، وإنما أخبرها أن إدخالها ليدها فقط في المسجد لا يعد دخولا فيه.

وأضاف علي في رده لمصراوي: على ما سبق يتضح عدم جواز دخول الحائض مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيل، حتى ولو كان السبب استماعها لدروس العلم أو تدريس وحفظ القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، والحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورة في حَدَثِهَا إلى انقطاعه.

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