أمين الفتوى يوضح حكم التسبيح أثناء الجلوس مع الآخرين أو مشاهدة التلفزيون

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول،" ما حكم التسبيح أثناء الجلوس مع الناس أو أثناء مشاهدة التلفزيون؟

وقال أمين الفتوى أنه يمكن للإنسان أن يسبح في أي مكان، حتى وإن كان جالسًا بين الناس أو يشاهد التلفزيون، طالما أن التسبيح يتم بشكل صحيح.

وأضاف الورداني خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الذكر لا يتطلب التفرغ التام للعبادة، بل يمكن للإنسان أن يذكر الله أثناء أنشطته اليومية، مثل الجلوس مع الآخرين أو متابعة شيء على التلفزيون، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الذكر يُعتبر من أفضل أنواع الذكر.

وأوضح أمين الفتوى: الحديث الشريف يذكر أن الرجل يسبح والناس يخوضون فيما يخوضون فيه، وبالتالي يمكن للإنسان أن يذكر الله أثناء تواجده مع الآخرين دون أن يكون ذلك منافياً للعبادة أو مخالفًا للمفهوم الصحيح لها.

وشدد على أن التسبيح في هذه الحالات ليس فقط جائزًا، بل هو عمل ينال عليه العبد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كما أنه يساعد في فتح القلب وشرح الصدر، مؤكدا أنه لا يوجد أي حرج في ممارسة الذكر بهذه الطريقة طالما أن الذكر يتم بشكل صحيح.

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