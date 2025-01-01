لمن يصوم أول رجب.. فتوى توضح الرأي الشرعي يكشف عنها عالم بالأزهر

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم الصيام في غرة شهر رجب، الذي حل اليوم الاربعاء أول أيامه المباركة.

وكان لاشين تلقى سؤالًا من شخص يقول في رسالته: اعتاد بعض الناس استقبال شهر رجب بصيام أول يوم منه فهل هذا مشروع؟، ليرد موضحا أنه يشترط لصحة أية عبادة وقبولها شرطان:

1- الاتباع أي أن يكون لها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع ٠

2- الإخلاص قال الله عز وجل :(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء).

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: إن شهر رجب أحد الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر من شهور العام الهجري لقول الله عز وجل (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم)٠

وأضاف لاشين: وأكدت السنة ما نص عليه كتاب الله عز وجل وسمت رجب إما رجب مضر أو رجب الفرد ومعنى كون شهر رجب من الأشهر الحرم أنه شهر فضيل ومعظم وله مكانته وقدسيته ويستحب الصوم فيه لما روته كتب السنة عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صم من الحرم و اترك ثم من الحرم واترك)

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: ورغم ذلك فهو كغيره من سائر الأشهر الأخرى من حيث إن الذي ورد النص بصيامه فيه يوم الإثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر ويزاد شهر رجب بخصوصيةا لإكثار من الصوم فيه دون تعيين لأحد أيامه التي تصام غير ما ذكرنا٠

وبناء عليه، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: إن تخصيص غرة شهر رجب بالصيام تخصيص بلا دليل ما لم يوافق إثنين أو خميس أو كان الصائم يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه لهذا اليوم غرة شهر رجب ٠

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه (وأما صيام رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة).. والله أعلم.

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