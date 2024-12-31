اللهمَّ ثبِّت رجاءك في قلوبنا.. الإفتاء تنشر دعاء أول ليلة من شهر رجب الأصم

كـتب- علي شبل:

بدأت مع مغرب اليوم الثلاثاء أول ليلة من شهر رجب للعام الهجري 1446، وفق إعلان دار الإفتاء المصرية عن ثبوت رؤية الشهر الفضيل، أحد الأشهر الحرم، ونشرت الإفتاء المصرية دعاء أول ليلة من شهر رجب.

وجاء في الدعاء المنشور، عبر صفحات دار الإفتاء الرسمية:

اللهم في أول ليلة من شهر رجب الأصم

اللهم إنا نسألك حبَّك وحبَّ مَن يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحبَّ إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين.

اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم أعنَّا على ما ينجينا، وأمِّنا ممَّا يخيفنا، وارزقنا شوق الصالحين إلى ما شوَّقتهم إليه يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ يا عظيم السلطان، ويا قديم الإحسان، ويا دائم الإنعام، لا تحرمنا من معيَّتك واجعلنا معك دائمًا وأبدًا يا رب العالمين.

اللهم يا باسط الأرزاق، ويا منزل الخيرات، ويا واسع العطاء، ويا دافع البلاء، ويا سامع الدعاء، نسألك أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين.

اللهم يا حاضرًا ليس بغائب، ويا موجودًا عند الشدائد، ويا خفي اللطف، نسألك أن تلطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير يا واسع يا كريم يا رب العالمين.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يُضام، فإنه لا يهْلَكُ من أنت رجاؤه، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قلَّ عندها شكرنا، فيا رب لا تحرمْنا من نعمك بسبب تقصيرنا في شكرك يا رب العالمين.

يا ربنا كم من بليَّة ابتليتنا بها قلَّ عندها صبرنا فلا تخذلنا فأنت رجاؤنا، اللهمَّ ثبِّت رجاءك في قلوبنا واقطعنا عمَّن سواك حتى لا نرجو أحدًا غيرك يا أرحم الراحمين.

اللهم حبِّب إلينا طاعتك، فتصبح عندنا لذة وحياة متجددة لا عادة جامدة يا رب العالمين.

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