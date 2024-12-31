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قبل استطلاع هلال رجب.. تعرف على دعاء النبي عند رؤية الهلال

05:57 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب

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كـتب- علي شبل:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد مغرب اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب للعام ١٤٤٦هـ، ومن المقرر أن تبدأ غرته وفق الحسابات الفلكية مع أذان مغرب اليوم، معلنة عن أولى ليالي الشهر الفضيل، ويحل أول أيامه غدا الأربعاء الأول من رجب.

والأشهر الهجرية بالترتيب، هي:

1- المحرم ، 2- صفر ، 3- ربيع الأول ، 4- ربيع الآخر ، 5- جمادى الأول ، 6- جمادى الآخر ، 7- رجب ، 8- شعبان ، 9- رمضان ، 10- شوال ، 11- ذو القعدة ، 12- ذو الحجة.

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استطلاع هلال رجب دار الإفتاء المصرية دعاء النبي عند رؤية الهلال
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