بالفيديو| أمين الفتوى يجيب: هل تجوز الصلاة مع قسطرة البول لسيدة مسنة؟

كـتب- علي شبل:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة مع وضع قسطرة البول، حيث ورده سؤال عن سيدة مسنة لا تقوم وتضع قسطرة للبول وتريد أن تصلي ماذا تفعل؟.

وفي رده، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، إن الوضوء شرط صحة الصلاة، لافتًا إلى أن الإنسان لا ينتقد وضوؤه إلا بخروج شيء من أحد السبيلين يعني القُبل أو الدُبر، مضيفا: "أحيانًا بعض الناس التي تجري عملية تركيب قسطرة، ومن الممكن أن يظل بها يوم واثنين وأسبوع وأكثر، فإذا استطاع أن يرفع القسطرة عند الصلاة فلا بأس".

وتابع عثمان: "نقول للشخص المريض الذي يركب قسطرة لسبب طبي صلي بها والصلاة صحيحة، وهو يتوضأ ويصلي بها ما شاء طالما أنه لم يحدث حدث آخر غير البول الذي ينزل للقسطرة".





حكم وكيفية الطواف لمن أصابه "سلس البول"

كانت دار الإفتاء المصرية كشف حكم وكيفية الطواف بالكعبة المشرفة لمن أصابه "سلس البول"، حيث أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، في فتوى سابقة، أن من ابتلاه الله تعالى بمرض "السَّلَسِ" وأراد أن يطوف فله أن يتوضأ ويطوف وطوافه صحيح ولا يلتفت إلى ما يخرج منه بعد ذلك، بشرط أن يضمن عدم تلويث الحرم؛ وذلك بلبس الحفَّاظات ونحوها، كما يجوز له دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسعى مع مراعاة عدم تلويث تلك الأماكن المقدسة.

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