الدكتورة هبة عوف توضح معاني كلمة "الجنة" في القرآن الكريم

كتب-محمد قادوس:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن كلمة "الجنة" في القرآن الكريم تأتي بمعانٍ متعددة تعتمد على حركة الحروف، مما يُبرز ثراء اللغة العربية ودقتها.

وأضافت عوف خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن "الجنة" بفتح الجيم، تعني دار النعيم التي أعدها الله لعباده المؤمنين، واستشهدت بقول الله تعالى: "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا" (الزمر: 73).

وتابعت أن "الجنة" بكسر الجيم، تشير إلى الجن، وهم المخلوقات التي خلقها الله من نار، وهذا يظهر في قوله تعالى: "من الجنة والناس" (الناس: 6)، حيث يُقصد بها الجن الذي يوسوس للإنسان.

وأوضحت أن "الجنة" بضم الميم تأتي بمعنى السترة أو الغطاء، قال الله عز وجل: "اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله" (المجادلة: 16)، أي أنهم استخدموا الأيمان وقاية وسترة لكي لا يآخذوا.

وختمت الدكتورة هبة حديثها بالتأكيد على أهمية تدبر معاني القرآن الكريم لفهم عمق رسالته، ودعت إلى استخدام هذا الفهم في التقرب إلى الله وتعزيز المعرفة الدينية.

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