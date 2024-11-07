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الشيخ أحمد خليل يوضح حكم الصلاة في البيت

03:19 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الشيخ أحمد خليل

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كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أنه لا يجوز للمسلم القادر على الذهاب إلى المسجد أن يصلي في البيت إذا كان يسمع النداء، مؤكداً أنه لا رخصة للشخص في ذلك إلا بعذر.

واستشهد أحد علماء الأوقاف بحديثٍ ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، حين جاءه رجل أعمى وقال: "يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟"، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: "هل تسمع النداء بالصلاة؟"، قال الرجل: "نعم"، فقال له النبي: "فأجب".

وأشار الشيخ خليل إلى قول الفقهاء في هذا الشأن: "إن من ترك الجماعة من غير عذر ففيه قولان؛ الأول: تصح صلاته استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة".

والثاني: لا تصح صلاته، اعتماداً على قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له".

واختتم خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: حديثه بالتأكيد على أن أداء الصلاة في البيت دون عذر يعتبر أمراً محرماً، قائلاً: "لهذا قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (ما يتخلف عنها إلا منافق أو معذور).

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أحمد خليل وزارة الأوقاف حكم الصلاة في البيت
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