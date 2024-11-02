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داعية إسلامي: أي مصيبة تهون إلا مصيبة الدين

07:13 م السبت 02 نوفمبر 2024

رمضان عبد المعز

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كتب- محمد قادوس:

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إن سورة الأنعام نزلت على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) دفعة واحدة، وتبين هذه السورة أهمية العقيدة، وترد على شبهات المنكرين والمشككين والملحدين والمشركين.

وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أن سورة الأنعام تثبت الإيمان في قلوب المؤمنين، وهذه أعظم نعمة من نعم الله.

ونوه الداعية الإسلامي، بأن أي مصيبة تهون إلا مصيبة الدين، لذلك عندما تشعر أن كرب الدنيا شديد، انظر دائمًا لنعمة الإيمان، وقل "الحمد لله".

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الدنيا دار ممر، وهي دار ابتلاء، أما الآخرة فهي دار مقر، ولا يمسنا فيها نصب أو تعب.

رمضان عبد المعز سورة الأنعام
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