هل يجوزإظهار جزء من الشعر خارج الحجاب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم ظهور جزء من الشعر من الحجاب، وهل هذا يعتبر حرام؟

وقال أمين الفتوى، إن الجمهور يرون أن شعر المرأة يُعتبر عورة، سواءً كان ما تدلى من الأذنين أو لم يتدلى.

وأضاف فخر خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المرأة يجب عليها جمع شعرها تحت الحجاب، وأن الحجاب يجب أن يكون كاملاً.

وأوضح أمين الفتوى، أن الشعر المنسدل إذا ظهر يُعتبر عورة، وبالتالي، يُعتبر كل الشعر، سواء انسدل أو لم ينسدل، عورة، داعيا إلى الالتزام بتعاليم الدين في هذا الشأن، لما لها من تأثير على الأخلاق والمظهر العام.