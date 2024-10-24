هل قراءة القرآن من الموبايل لها نفس أجر المصحف؟.. داعية إسلامي يجيب

كتب-محمد قادوس:



تلقي الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الإسلامي، سؤال من سائل يقول،" ما هو ثواب قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول، وهل تساوي القراءة من المصحف أم لا؟



في رده، قال الداعية الإسلامي آه طبعا، لنا بكل حرف من القرآن حسنة، سواء قرأت هذا القرآن من المصحف مباشرة ليا الأجر، قرأته من الموبايل ليا الأجر، قرأته من حفظي ليا الأجر كذلك.

وأضاف عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير"، المذاع عبر قناة" الحياة": استمعت إليه ليا الأجر بفضل الله يعني لو مش قادر تقرأ وتعبان، شغل القرآن الكريم جنبك، نفسي نعمر البيت بالقرآن، إذاعة القرآن الكريم وقنوات القرآن لا تغلق من البيت هي مطردة للشيطان وإدخال للملائكة.

ونصح الداعية بتشغيل القرآن الكريم داخل المنزل لكي يعمر البيت بالقران، وهذا لأن القرآن يكون حفظ للعبد.

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