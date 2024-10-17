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أمين الفتوى: تركيب الرموش والشعر "الاكستنشن" للزوج فقط

07:17 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الشيخ إبراهيم عبد السلام

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كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى هدى حول حكم تركيب الرموش والشعر (الاكستنشن).

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس": بأنه تحت باب الزينة للزوج، فإن كان المقصود منها التزين لزوجها، فهذا من الأمور المباحة والجائزة شرعًا.

وأكد أن هذه الأمور لا تدخل في النهي المتمثل في الوصلة والمستوصلة، حيث قال: "تركيب الرموش أو البروكة لا يُعتبر من الوصلات التي تُنهى عنها الشرع، فكل هذه الأمور تدخل تحت الزينة التي يُستحسن أن تقوم بها الزوجة لزوجها".

وأشار إلى ما رُوي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "إذا استطاعت المرأة أن تخلع مقلتيها فتعيد أفضل مما كانت، فلها أن تفعل ذلك"، معللا ذلك بأن هذا يُحدث العفة للزوج ويزيد من رضاه.

وأوضح أنه في حالة حضور النساء، يُفضل أن تُظهر الزوجة زينتها بينهن، لكن لا يجوز لها إظهار زينتها للأجانب، مؤكدا أن ذلك لا حرج فيه إذا كان في إطار النساء فقط.

الشيخ إبراهيم عبد السلام دار الإفتاء المصرية حكم تركيب الرموش والشعر فتاوى الناس التزين للزوج
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