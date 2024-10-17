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خالد الجندي: هذا أغلى ما أملك ولا احب النوم بسببه

06:24 م الخميس 17 أكتوبر 2024

الشيخ خالد الجندي

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كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإمام ابن الجوزي يقول في كتابه "صيد الخاطر"، كلامًا عجيبًا، حيث قال: عاصرت أهل العلم، فلم أجد أحدًا منهم ينام ليلًا قط".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن أهل العلم مشكلتهم أنهم لا يعرفون النوم، لأنهم طوال الليل مهمومون بفكر أو بتأليف أو بقراءة أو بتعلم أو بتعبد، مؤكدا أن التعبد أمر محمود، لكن في حياة العلماء، كان العلم والقراءة والتأليف أكثر أهمية من القيام بتكاليف العبادة العادية، مثل النوافل.

وتابع: "أنا أكون زعلان من النوم، والله العظيم.. متعة القراءة والمطالعة شيء مبهج للغاية"، فقاطعه الشيخ رمضان عبد المعز بقوله: "ما شاء الله، أنتم لديكم مكتبة، ومن ينظر إليها يشعر بالامتنان لله تعالى"، ورد الجندي: "الحمد لله، والله ستر ونعمة، فهي أغلى ما أملك، لقد بلغ بي الأمر أنني أشتري الكتاب ثلاث مرات، شاهدت بعيني أنني أشتري الكتاب ثلاث مرات، حتى لو فقدت كتابًا أو أراد أحد أن يأخذ كتابًا مني".

الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية fvkhl[ لعلهم يفقهون صيد الخاطر
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