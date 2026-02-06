في ذكرى رحيل القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي 6 أبريل 1922 – 6 فبراير 1969)، رصد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أبرز المعلومات عن القارئ الراحل، جاءت في النقاط التالية:

- وُلد الشيخ كامل يوسف البهتيمي في السادس من أبريل عام 1922م، بحي بهتيم بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، في أسرة قرآنية؛ إذ كان والده من محفظي وقراء القرآن الكريم.

- التحق بالكُتّاب، وأتم حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ العاشرة من عمره ثم تتلمذ على القارئ الشيخ محمد الصيفي، الذي علمه أصول وفنون التلاوة واصطحبه إلى القاهرة في حفلاته، حيث بدأ طريقه نحو الشهرة والتميز.

- التحق بالإذاعة المصرية عام 1946م، وسافر إلى فلسطين وأقام بها ثلاث سنوات، وقرأ عبر إذاعات عدد من البلدان العربية.

- اختير قارئًا لمسجد عمر مكرم، ثم أصبح مقرئ القصر الجمهوري، لما عُرف عنه من مكانة رفيعة وأداء متقن.



- توفي –رحمه الله– في السادس من فبراير عام 1969م، عن عمر ناهز 47 عامًا، وشيّع في جنازة عسكرية بتوجيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وختم الأزهر للفتوى بالدعاء للقارئ الكبير الراحل: رحم الله القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمة واسعة، وجعل تلاوته نورًا له وذخرا، وأسكنه فسيح جناته.

