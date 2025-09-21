كتب - علي شبل:

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تلقاه من شخص يقول: «أنا أصلي وأصوم وأزكي وأتصدق، ولي ورد يومي من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندي معصية منذ الصغر تتكرر معي، وأدعو الله كثيرًا أن يعينني على تركها، لكني لم أستطع حتى الآن، فماذا أفعل؟».

وأوضح الدكتور على فخر، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن النصيحة هي الاستمرار في الدعاء والذكر والاستغفار، مع تقوية العزيمة على ترك المعصية، مبينًا أن الله يعين من صدق في نيته على الطاعة.

وأكد أن السائل لا يدخل في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾، لأن هؤلاء يظنون أنهم على خير وهم على باطل، بينما السائل يعلم أن فعله معصية ويجاهد نفسه لتركها، وهو مثاب على هذه المجاهدة.

وأضاف أن الإكثار من ذكر الله والاستغفار والدعاء بإخلاص، مع الصبر على مجاهدة النفس، سبيل لترك الذنب بفضل الله ورحمته.

تحذير شرعي من تأجيل التوبة: قد لا تُقبل عند لحظات الموت

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حذر من تأجيل التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، ومشددا تحذيره من الاستهانة بالتوبة، حتى يأتي أجل الله، وعندها قد لا تقبل التوبة.

وقال أمين الفتوى إن الناس في النظر إلى الذنوب نوعان: من بلغ سن التكليف وكان عاقلًا، فهذا تُكتب له الحسنات والسيئات، ومن لم يبلغ أو فقد عقله فلا تُكتب عليه الذنوب وتُكتب له الحسنات.

وأوضح شلبي، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن من ارتكب ذنبًا فعليه أن يتوب ويستغفر، وإذا عاد للذنب فعليه أن يجدد التوبة والاستغفار، مؤكدًا أنه لا يأس من رحمة الله، وأن المهم أن يلقى الإنسان ربَّه وهو على توبة.

وحذر أمين الفتوى من الاستهانة بالأمر باعتبار أن التوبة متاحة في أي وقت، إذ لا يضمن الإنسان أن يُمهل، مشيرًا إلى قوله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا"، وأن التوبة تُقبل ما دام الإنسان حيًّا ولم تبلغ روحه الحلقوم، أما عند لحظة الموت فلا تنفع التوبة كما حدث مع فرعون.

