5 أمور مستحبة عند سماع الأذان.. تكشف عنها الإفتاء

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن أمور مستحبة عند سماع الأذان.

ونصحت الإفتاء بـ 5 أمور مستحبة وقت سماع الأذان وبعده، وهي:

1- أن يقول ما يقول المؤذن

2- يدعو لنفسه ولغيره

3- أن يقول"لا حول ولا قوة إلا بالله" عند الحيعلتين (عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح)

4- يصلي على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم

5- يدعو "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته".

ومن روائع الدعاء بعد سماع الأذان

اللهم أنت الرَّحيم الذي فاض على الوجود إحسانُك، وأنت الغفور الذي شَمِلَ كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودُك وكرمُك، وأنت النُّور الذي أضاء الكون بنور وجهك وعظمتك، اللهم افتح لنا في هذِه اللحظة مغاليقَ الأبواب وهيِّئْ لنا خيرَ الأسباب.

اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا، أنت ثقتنا ورجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، وكم من خطيئة ركبناها فلم تفضحنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا في الخطايا فلم تهتك سترك عنا ، اعصمنا برحمتك بنا فيما بقي من عمرنا.

اللّهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبّتنا، وثقّل موازيننا، وحقّق إيماننا، وارفع درجاتنا، ونسألك الدرجات العلا من الْجنة.

اللهٰم يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات عافنا واعف عنا وفرّج همومنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأسعد قلوبنا واجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من المقبولين عندك في الدنيآ والآخرة برحمتك يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اختم بالسّعادة آجالنا، وبالزّيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدوّنا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، واجعل التّقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكُّلُنا واعتمادنا، ثبّتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات النّدامة يوم القيامة.

اللهم صلّ على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

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