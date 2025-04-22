فيديو- خالد الجندي: العلم وحده لا يكفي للدعوة وعصر الداعية التقليدي انتهى

كتب- علي شبل:

أكد الداعية الإسلامي خالد الجندي أن عصر الداعية التقليدي وغير اللائق بدنيًّا وذهنيًّا انتهى.

وقال خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، إن هناك أكثر من 550 إمامًا حصلوا على محاضرات في كل أوجه الفكر المعاصر دينيًّا وثقافيًّا وإنسانيًّا سياسيًّا.

وأوضح أن هؤلاء الأئمة تخرجوا في الأساس كعلماء لكن العلم وحده لا يكفي، وأنه لابد من الوعي بقضايا الوطن والإلمام بثقافة المجتمع.

وشدد كذلك على ضرورة الإلمام بطرق الحوار وحرية الإنسان والقوانين الدولية ومعاملة الجوار والعددية العقدية الموجودة في المجتمع.

كما أكد ضرورة الإلمام بوجوب احترام الغير والإلمام بالشكل الحسن والهيئة المطلوبة واللياقة الذهنية والبدنية والعقلية، مؤكدا أن هؤلاء الدعاة هم الذين سيكونوا سفراء للدين وللأزهر الشريف في مجتمعات العالم.

ونوه بأن هؤلاء الأئمة سيكونون مثالًا مشرفة لكيفية أن يكون العالم عالمًا.

اقرأ أيضًا:

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء تكشف



