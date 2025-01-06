بالفيديو| أمين الفتوى يوضح الفرق بين الماء الطاهر والطهور وأيهما يصلح للوضوء

كـتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور، وأيهما يصلح للوضوء، قائلًا: إن الماء 3 أنواع، فالماء منه ما هو طاهر، ومنه ما هو طهور، ومنه ما هو نجس".

وبين وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنواع الماء الثلاثة، وهي:

1- الماء الطاهر، هو الماء الطاهر في نفسه، لكنه لا يستعمل في الطهارة ولا يستعمل في الوضوء، ولا يستعمل في الغسل.

2- الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أي أنه يستعمل في الطهارة وفي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، مستشهدا بقوله تعالى: "وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)، معقبا: "ماء المطر ماء طهور، وكذلك ماء البحر هو ماء طهور".

3- الماء النجس، وهو معروف، أي ما طالته نجاسة، فلا يصلح للطهارة.

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