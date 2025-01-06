لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح الفرق بين الماء الطاهر والطهور وأيهما يصلح للوضوء

11:51 م الإثنين 06 يناير 2025

الشيخ أحمد وسام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كـتب- علي شبل:
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور، وأيهما يصلح للوضوء، قائلًا: إن الماء 3 أنواع، فالماء منه ما هو طاهر، ومنه ما هو طهور، ومنه ما هو نجس".
وبين وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أنواع الماء الثلاثة، وهي:
1- الماء الطاهر، هو الماء الطاهر في نفسه، لكنه لا يستعمل في الطهارة ولا يستعمل في الوضوء، ولا يستعمل في الغسل.
2- الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أي أنه يستعمل في الطهارة وفي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، مستشهدا بقوله تعالى: "وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)، معقبا: "ماء المطر ماء طهور، وكذلك ماء البحر هو ماء طهور".
3- الماء النجس، وهو معروف، أي ما طالته نجاسة، فلا يصلح للطهارة.

اقرأ أيضًا:
وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

الماء الطاهر الوضوء احمد وسام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان