أمين الفتوى: زكاة المال تخرج نقدًا ويجوز إخراجها عينًا في حالات محددة

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أحد أحكام زكاة المال، وهي ال من الثالث من أركان الإسلام، وهو مدى جواز إخراج الزكاة عينا وليس مالا، حيث أوضح أن الأصل في زكاة المال هو إخراجها نقدًا وليس عينًا (مثل الطعام أو السلع الأساسية).

وكان عبدالسميع تلقى سؤالًا من شخص حول إمكانية شراء سلع تموينية أو غذائية وتوزيعها على الفقراء كزكاة.. ليقول في رده، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، إن الفقراء والمساكين هم من أوائل المستحقين للزكاة، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنهم أصحاب الحق الأول في أموال الزكاة، مضيفا أنه في حال كان الشخص الذي يُعطى الزكاة يحتاج إلى مال لشراء حاجات أساسية مثل الطعام أو الشراب، يجب إعطاؤه المال مباشرة لتمكينه من تلبية احتياجاته بحرية تامة.

وأشار إلى أن إعطاء الزكاة عينيًا مثل شراء طعام أو سلع أساسية للفقراء قد يكون له فائدة في بعض الحالات، ولكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى إهدار جزء من قيمة الزكاة، كأن يضطر الفقير لبيع الطعام المقدم له بنصف قيمته للحصول على المال، فإن ذلك يعد إهدارًا للزكاة، وهذا يُعتبر ضياعًا لأهداف الزكاة التي تسعى إلى إغناء الفقير وليس جعله في وضع أكثر صعوبة.

وأضاف أن في بعض الحالات، مثل إذا كان الفقير يعاني من إدمان أو تبذير (مثل صرف الأموال في التدخين أو أشياء غير مفيدة)، قد يكون من الأفضل تقديم أطعمة أو سلع أساسية له بدلاً من المال، وذلك لتأمين احتياجاته الأساسية.

وأكد أمين الفتوى أن الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية هي أنه من الأفضل إخراج الزكاة نقدًا للسماح للفقير باستخدامها حسب احتياجاته، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة تضمن الحرية في اختيار احتياجاته وتجنب تضييع قيمة الزكاة.

هل يجوز إعطاء الزكاة من الوالدين للأبناء والعكس؟

ما مدى مشروعية إعطاء الزكاة من الأصول (كالوالدين) للفروع (كالأبناء) والعكس؟.. سؤال كان الدكتور مجدي عاشور تلقاه وأجاب عنه في وقت سابق، قائلًا في خلاصة فتواه إنه لا يجوز دفع الزكاة من الأصل لفرعه أو عكسه ما دامت نفقة أحدهما واجبة على الآخر؛ إلا إذا كان أحدهما غارمًا أو لا تكفيه نفقةُ وَلِيِّهِ، ففي هاتين الحالتين يجوز الأخذ من أموال الزكاة بقدر سداد الدين في الحالة الأولى، وبقدر ما يوفر الاحتياجات في الثانية.

والله أعلم

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