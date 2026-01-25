هل يجوز الزواج من ابنة زوجتي بعد طلاقها؟.. عالم بالأزهر يجيب

تلقى الدكتور عطية لاشين،أستاذ الفقه و عضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا من شخص يقول في رسالته: تزوجت بامرأة ثم طلقتها ولها بنت من غيري، فهل يجوز أن أتزوج هذه البنت بعد طلاق أمها؟ وهل يجوز لابني من غيرها أن يتزوج بمن كانت زوجتي؟. وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن من الشروط التي اشترطها الشرع في زواج الرجل بالمرأة أن لا تكون محرمة عليه، فإن كانت محرمة عليه وعقد عليها كان عقد الزواج باطلا ويجب فسخ هذا العقد فإن دخل بها وجب التفريق بينهما. وأضاف لاشين، في بيان فتواه، أنه لا يخفى على المسلم أن أسباب تحريم المرأة زواجا ثلاثة كما يلي: تحريم سببه النسب. وهن السبع المذكورات في قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ" ثانيا تحريم سببه الرضاع، وهن سبع أيضًا تقابل كل واحدة منهن من كان تحريمها سببه النسب، وهذا السبب منصوص عليه في قول الحق سبحانه: "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" وفي رواية: "من الولادة". ثالثا تحريم سببه المصاهرة، كتحريم زوجة الأب على ابنه، وكتحريم أم الزوجة على زوج ابنتها، وكتحريم زوجة الابن على أبيه وهكذا. وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إن السؤال محل الفتوى يتضمن شقين: الشق الأول في حل ابنة الزوجة لمن كان زوجًا لأمها وهذا الشق فيه تفصيل كما يلي: . ١ ، إذا كان زوج الأم لم يدخل بها بأن حصل الطلاق قبل الدخول بالأم فيحل لهذا الزوج أن يتزوج بابنة هذه الزوجة التي تم طلاقها قبل أن يدخل بأم هذه البنت. ب- أما إذا دخل زوج الأم وبعد الدخول طلقها فلا يحل له أن يتزوج بابنتها في هذه الحالة قال الله تعالى في بيان حكم ما سبق (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم). وصاغ الفقهاء ضابطاً في معنى ذلك فقالوا الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. الشق الثاني الوارد في السؤال.. هل يجوز لابن هذا الزوج أن يتزوج بمن كانت زوجة لأبيه؟ والجواب عدم حل الزواج سواء دخل أبوه بها ثم طلقها أو طلقها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ودل على هذا الحكم قول الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف). والله أعلم.

