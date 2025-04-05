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هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يُجيب

11:38 ص السبت 05 أبريل 2025

الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى

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كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه أصبح شائعا في المجتمعات غيابا في ثقافة الحياة الزوجية وثقافة التعامل بين أفراد الأسرة.

وأكد أمين الفتوى، أن بعض الأزواج يعتبر كلمته الآمر الناهي في كل تصرفات الزوجة، حتى فيما يتعلق بطبيعة تعاملها مع أهلها.

وأضاف عثمان، خلال لقائه عبر فضائية" الناس": أن القرآن الكريم أمرنا بضرورة أن نحسن التعامل مع الزوجة "وعاشروهن بالمعروف"، ويمكن القول إن القرآن الكريم حدد حقوق وواجبات كل من الزوجة والزوج، لذا ليس من حق الزوجة أن تمنع زوجها عن زيارة أهله، وفي الجانب الآخر ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها.

وتابع: ما يتعلق بالأرحام لا يُقطع، ولا يصح للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها إلا إذا كانت الزيارة تسبب ضررا للزوجة أو تعرضها لأذى.

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الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى
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