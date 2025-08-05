لماذا تفضل شركات الطيران الطلاء الأبيض لطائراتها؟

كتبت- نرمين ضيف الله:



إذا سبق لك أن تأملت طائرات مصطفة في أحد المطارات، فستلاحظها مطلية باللون الأبيض، سواء كانت الطائرة تابعة لشركة طيران اقتصادية أو لخدمة كاملة، فإن اللون الأبيض يهيمن على أسطولها.



لكن لماذا هذا اللون بالتحديد؟ هل هو مجرد خيار جمالي أم أن هناك أسبابًا أعمق وراء هذا القرار؟ في الحقيقة، يعود استخدام اللون الأبيض في طلاء الطائرات إلى عوامل تتعلق بالعلم، والسلامة، والاقتصاد.



فيما يلي 5 أسباب رئيسية جعلت اللون الأبيض الخيار المفضل لدى شركات الطيران حول العالم، وفقا "ndtv".



عاكس مثالي للحرارة



اللون الأبيض يعكس أشعة الشمس بكفاءة، مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الطائرة منخفضة، خاصة عندما تكون متوقفة على مدرج ساخن أو أثناء الرحلات الجوية في أجواء حارة.

انخفاض الحرارة يعني تقليل الضغط على أنظمة التبريد داخل الطائرة، مما يحمي الأجهزة الحساسة ويوفر الطاقة.



توفير في التكاليف التشغيلية



طلاء الطائرة ليس مهمة بسيطة، بل يستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب موارد كبيرة الطلاء الأبيض، مقارنة بالألوان الأخرى، أخف وزنًا ويحتاج طبقات أقل، ما يقلل من وزن الطائرة ويوفر في استهلاك الوقود، كما أنه يدوم لفترة أطول ويحتاج صيانة أقل، مما يعني خفضًا ملموسًا في النفقات التشغيلية.



يُسهل اكتشاف العيوب



يُسهم اللون الأبيض في تسهيل فحص الطائرة، إذ يساعد على الكشف السريع عن تسربات الزيت، أو الشقوق، أو الخدوش، أو أي تلف ظاهر.

وهذا يجعل من الفحوصات الروتينية أكثر فعالية، ويُعزز من إجراءات السلامة العامة للطائرة والركاب على حد سواء.



أكثر وضوحًا للطيور



تشير دراسات وفقًا لبحث نُشر في مجلة Digital Commons، إلى أن الطائرات البيضاء تكون أكثر وضوحًا للطيور، ما يقلل من احتمالات الاصطدام بها أثناء الإقلاع أو الهبوط.

هذه النقطة تكتسب أهمية كبرى نظرًا لخطورة تصادم الطيور مع محركات الطائرات أو هيكلها الخارجي.



يسهل إعادة بيعها أو تأجيرها



تمامًا كما هو الحال مع السيارات ذات الألوان المحايدة، يسهل بيع الطائرات البيضاء أو تأجيرها مجددًا لشركات أخرى.



اللون الأبيض يُعتبر "قاعدة محايدة" يمكن إعادة طلاؤها بسهولة حسب هوية الشركة الجديدة، دون الحاجة إلى عمليات تجديد مكلفة.

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