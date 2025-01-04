10 صور لـ الرجل الأكثر سفرا في العالم.. سافر 720 مرة

15 صورة لأكثر جزر مخيفة حول العالم- لا يدخلها البشر أبدا

كتبت- شيماء مرسي

حقق رجل بريطاني يدعى فريدريك دبليو فين رقما قياسيا في موسوعة جينيس لأكثر الرجال سفرا في العالم، وذلك بسبب سفره بانتظام على طائرة كونكورد.

وأصدر البالغ من العمر 84 عاما مذكراته الجديدة التي وثق بها جميع رحلاته حتى الآن، وأوضح أيضا سر حبه للمقعد 9A على متن الطائرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وسافر فريدريك 720 مرة، لذا لقب بـ "أكثر مسافر في العالم".

وكشف البريطاني في مذكراته أن المقعد رقم 9A كان مخصص له لأنه كان يسافر 4 مرات أسبوعيا، وأيضا سافر 3 مرات خلال 12 ساعة فقط.

وكان يسمح له بحضور حفلات زفاف الطيارين والجلوس في قمرة القيادة أثناء الرحلة، والتقط دبليو مجموعة صور مع المشاهير، أبرزهم محمد علي كلاي، وديفيد فروست، وجوان ريفرز.

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