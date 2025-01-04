20 صورة للفندق الوحيد في العالم.. قصة أوتيل 10 نجوم يخطف الأنظار بدبي

15 صورة لأكثر جزر مخيفة حول العالم- لا يدخلها البشر أبدا

كتبت- أسماء مرسي:

تُعرف دبي بمعالمها الفريدة التي تتحدى الخيال، ومن بين هذه المعالم يعد برج العرب أيقونة عالمية للرفاهية والضيافة.

"هذا الفندق الفريد الوحيد في العالم من فئة 10 نجوم"، يقع على جزيرة صناعية قبالة شواطئ دبي.

تحفة معمارية لا مثيل لها

صُمم برج العرب ليكون أكثر من مجرد فندق؛ فهو عمل فني معماري يجمع بين التصميم الإسلامي التقليدي والحداثة، ويرتفع على شكل شراعٍ ضخم، وهو تصميم مستوحى من الشراع العربي التقليدي، وفقا لموقع "india".

وقد تم اختيار كل تفصيل في الفندق بعناية فائقة، بدءا من الأثاث الفاخر وحتى المواد المستخدمة في الديكور.

تجربة استثنائية

تعد الإقامة في برج العرب تجربة لا تُنسى، فكل غرفة في الفندق مصممة لتوفير أقصى درجات الرفاهية والخصوصية، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الخدمات والمرافق، مثل المطاعم الفاخرة التي تقدم أشهى المأكولات العالمية، والسبا الذي يقدم علاجات استرخائية، والملاعب الرياضية المتنوعة.

ما الذي يجعل برج العرب فريدا؟

- التصميم الفريد

يعتبر برج العرب تحفة معمارية فريدة من نوعها، حيث يجمع بين التصميم الإسلامي التقليدي والحداثة.

- وسائل الراحة

يوفر الفندق مجموعة من الخدمات والمرافق، مثل حمامات السباحة وصالات الألعاب الرباضية، وقاعات للمؤتمرات وخدمة الواي فاي ومواقف للسيارات.

- الموقع الاستثنائي

يقع الفندق على جزيرة صناعية، ما يوفر للضيوف إطلالات بانورامية خلابة على الخليج العربي.

- الخدمة المتميزة

يتميز طاقم عمل الفندق بمهنيتهم واهتمامهم بتوفير أفضل خدمة للضيوف.

كيف يتم تحديد النجوم للفنادق؟

تحديد النجوم للفنادق يعتمد على معايير معينة تختلف من بلد إلى آخر، وعادة ما يتم تقييم الفنادق بناء على مستوى الخدمات والمرافق التي تقدمها.

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