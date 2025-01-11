قطعة من الجنة.. 20 صورة ساحرة لأجمل شواطئ آسيا

كتب – سيد متولي

يعشق العديد من الأشخاص السفر والاستمتاع بالأماكن الجذابة والشواطئ الطبيعية، ورؤية المياه الزرقاء الصافية، في هذا التقرير، قمنا بتجميع قائمة بأجمل 9 شواطئ في آسيا، بحسب صحيفة تليجراف.

شاطئ قصر الإمارات، أبو ظبي

كل شيء في هذا المنتجع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار يصرخ بالفخامة، بما في ذلك شاطئه الخاص الذي يبلغ طوله ميلاً، والذي تحيط به حدائق ومروج مشذبة بعناية، مياه الخليج في درجة حرارة الحمام، إذا كنت تريد شيئًا أكثر عزلة (وبأسعار معقولة)، فاستقل مركبًا شراعيًا إلى إحدى الجزر المهجورة البالغ عددها 200 جزيرة قبالة الساحل للتنزه والاستكشاف.

الممزر، دبي

مع استمرار البناء في هذه المدينة المليئة بالرافعات، توجه إلى شمال منطقة الحمرية إلى هذه الحديقة الشاطئية، والتي تعد أقل ازدحامًا من جميرا الأكثر شهرة، ومثل معظم الأشياء في المدينة، فهي من صنع الإنسان، ونتيجة لذلك، فهي تتميز بالكثير من المساحات الخضراء ومناطق التنزه ومنقذين ومناطق محمية للسباحة وخمسة شواطئ واسعة، ومع ذلك، قد لا تناسب الموسيقى المصاحبة ذوق الجميع.

شاطئ الصدف، عُمان

مع أكثر من 1000 ميل من الخط الساحلي الممتد من شبه جزيرة مسندم في الشمال إلى الحدود اليمنية في الطرف الجنوبي، تقدم عُمان بعضًا من أفضل الشعاب المرجانية خارج أستراليا، استقل سيارة دفع رباعي إلى هذه المنطقة القريبة من العاصمة مسقط، إنها تزخر بالحياة البحرية، وكما تتوقع، الأصداف الغريبة.

لونج آيلاند، جزر أندامان

واحدة من الجزر الاستوائية القليلة، لا توجد فنادق: يتعين على المسافرين إحضار جميع مستلزماتهم والتخييم في الغابة خلف الهلال الخاوي من الرمال الناعمة، المحاطة بالشعاب المرجانية التي لم تمسس.

شاطئ أرامبول، جوا، الهند

نجح هذا الشريط الساحلي الجميل في تجنب النشاط التجاري المتفشي على طول الساحل، يمكنك السير على طول شواطئه لأميال عديدة دون أن تلتقي بشخص آخر، يوجد بالقرب من الشاطئ الرئيسي ينبوع ساخن، وفي أحد الخلجان يمكنك السباحة مع الدلافين.

سيمينياك، بالي، إندونيسيا

قد لا يكون شاطئ سيمينياك أجمل شاطئ في الجزيرة، لكن يمكن اعتباره الأكثر روعة، ففي كل ليلة، يجتمع حشود من المشاهير في بار كو دي تا لتناول الكوكتيلات والاسترخاء على أنغام الموسيقى العصرية ومشاهدة غروب الشمس فوق المحيط الهندي.

شاطئ كانجو، بالي، إندونيسيا

لا تقتصر جزيرة بالي ذات الجمال المذهل على شهر العسل فحسب، بل إن الأمواج على الساحل الغربي لجزيرة بالي جيدة بما يكفي لإغراء الأستراليين بالابتعاد عن الساحل الذهبي.

خليج الزمرد، بانكور لاوت، ماليزيا

تتميز هذه المنطقة المحاطة بأشجار النخيل والرؤوس الصخرية، والتي تتميز بالرمال البيضاء والمياه الزمردية، على خلفية من الغابات المطيرة الشاهقة، بجمالها، أضف إلى ذلك قلة الحشود، وربما تكون أفضل منطقة في آسيا من حيث الهروب من الواقع.

شاطئ باونتي، مالاباسكوا، الفلبين

هناك منافسة شرسة على أفضل شاطئ بين آلاف الجزر في الفلبين، ولعل حدائق المرجان في مالبوسكوا هي التي تمنحها الأفضلية؛ إذ يتدفق الغواصون إلى هنا لمشاهدة أسماك القرش الدراس وأسماك مانتا وهي تتغذى بين شعابها المرجانية الرائعة.

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