15 صورة لأكثر جزر مخيفة حول العالم- لا يدخلها البشر أبدا

كتبت- أسماء مرسي:

يضم العالم العديد من الأماكن المخيفة التي تشمل مجموعة جزر يحرم على البشر زيارتها لأسباب خطيرة.

وفقا لموقع "The Travel"، إليك أكثر الجزر رعبا في العالم والتي يجرؤ أحد على الاقتراب منها أو زيارتها.

كويمادا جراندي، البرازيل

تحمل هذه الجزيرة البرازيلية لقب "جزيرة الثعابين، نظرا لأنها موطن لأعداد هائلة من الأفاعي السامة، لدرجة أن احتمال مواجهة واحدة منها أمر شبه مؤكد.

لذا، الحكومة البرازيلية منعت الوصول إليها، حفاظا على سلامة البشر.

جزيرة الدمى، المكسيك

تقع جزيرة لاس مونيكاس في زوتشيميلكو، وهي مغطاة بآلاف الدمى المعلقة على الأشجار.

تقول الأسطورة إن سكانها بدأو في تعليق هذه الدمى بعد أن عثر على جثة فتاة غرقت بالقرب من الجزيرة. واليوم، يزور السياح هذه الجزيرة بحثًا عن الإثارة، ولكنهم غالبًا ما يغادرون يشعرون بالرعب بسبب الأجواء الغريبة التي تسود المكان.

جزيرة سينتينيل الشمالية، الهند

هذه الجزيرة الصغيرة موطنًا لقبيلة سينتينيليز، وهي واحدة من آخر القبائل التي تعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

يشتهر سكان هذه الجزيرة بمقاومتهم الشديدة لأي محاولة للتواصل معهم، وقد هاجموا العديد من الزوار.

جزيرة رامري، ميانمار

خلال الحرب العالمية الثانية، شهدت جزيرة رامري واحدة من أسوأ الهزائم التي تعرضت لها القوات اليابانية، فبعد هزيمتهم، حاول الآلاف منهم السباحة إلى البر الرئيسي، ولكنهم تعرضوا لهجوم من قبل أسماك القرش والتماسيح، مما أدى إلى مقتل معظمهم.

جزيرة بوفجليا، إيطاليا

تقع هذه الجزيرة الإيطالية في بحيرة فينيسيا، وهي معروفة بتاريخها المظلم، فقد استخدمت كملجأ للأمراض العقلية خلال القرن العشرين، وشهدت العديد من الانتهاكات بحق المرضى.

واليوم، تعد الجزيرة من أكثر الأماكن المرعبة والمحظورة في إيطاليا.

جزيرة هاشيما، اليابان

كانت جزيرة هاشيما في يوم من الأيام مدينة صناعية مزدهرة، ولكنها أصبحت الآن مدينة أشباح مهجورة. تُركت المباني كما هي، مما يخلق أجواءً غريبة ومخيفة.

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