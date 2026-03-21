تناول مسلسل فرصة أخيرة، الذي يعرض في رمضان 2026، مواجهة عاطفية بين المستشار يحيى الأسواني الذي يجسده الفنان محمود حميدة، وابنته التي تؤدي دورها الفنانة ندى موسى، بعد قرارها السفر إلى الخارج رفقة ابنتها، وحاول الأب إقناع ابنته بالعدول عن قرار السفر وتركه بمفرده، متسائلا بحزن عما إذا كانت ستغادر وتتركه.

إلا أن ردها جاء حازما ومشحونا بذكريات مؤلمة من طفولتها، حيث كشفت أن قرارها نابع من خوفها على ابنتها من تكرار التجربة نفسها التي عاشتها عندما كان والدها منشغلا عنها وغائبا عن الكثير من لحظاتها المهمة، فما تأثير غياب الأب عن ابنته؟

هل قلة الثقة بالنفس من علامات غياب الأب عن ابنته؟

بحسب موقع Allprodad، فإن وجود الأب ودعمه العاطفي يسهمان بشكل كبير في تعزيز تقدير الفتاة لذاتها، وعند غياب هذا الدور، قد تشعر الفتاة بأنها أقل قيمة أو أقل استحقاقا للحب والاحترام.

هل غياب الأب يسبب الخوف من الفقدان؟

عندما تفتقد الفتاة علاقة مستقرة وقوية مع والدها، قد يتشكل لديها شعور دائم بالخوف من التخلي عنها، وقد يدفعها ذلك إلى التعلق الشديد بالآخرين أو الاستمرار في علاقات غير صحية خوفا من فقدانهم.

تأثير غياب الأب عن ابنته.. قلة الثقة في الرجال

غياب الأب أو ضعف حضوره في حياة الفتاة قد يؤثر في نظرتها إلى الرجل، وقد تجد صعوبة في الشعور بالأمان أو بناء الثقة مع شريك الحياة.

القلق في العلاقات نتيجة غياب الأب

الفراغ العاطفي الذي قد ينتج عن غياب الأب قد يصنع حالة من القلق أو التوتر في العلاقات المستقبلية، حيث تخشى الفتاة تكرار تجربة الفقد أو الإهمال.

البحث عن الاهتمام بسبب غياب الأب

في بعض الحالات، قد تحاول الفتاة تعويض غياب الأب بالبحث الدائم عن الاهتمام أو التقدير من الآخرين، وهو ما قد يجعلها أكثر عرضة للدخول في علاقات غير متوازنة أو مؤذية نفسيا.

