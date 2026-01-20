إعلان

مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.. خبيرة أبراج تكشف توقعاتها لـ شيرين عبدالوهاب

كتبت- شيماء مرسي

05:00 م 20/01/2026

شيرين عبد الوهاب

كشفت خبيرة الأبراج نيفين أبو شالة عن توقعاتها للمطربة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة.

وقالت نيفين خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس" المذاع عبر فضائية DMC: "ستعود شيرين بقوة إلى الغناء بعد تخطي الأزمات التي مرت عليها".

وأضافت خبيرة الأبراج: "ستعود شيرين بمفاجأة غير متوقعة لجمهورها".

وأشارت نفين: "شيرين من مواليد برج الميزان، مما يجعلها من المحظوظين خلال عام 2026".

صفات مواليد برج الميزان

الود والاجتماعية.

العاطفة الشديدة.

الدبلوماسية.

الإبداع.

التضحية.

التركيز على التفاصيل.

النجاح والتميز.

تحقيق التوازن والعدالة.

اتخاذ القرارات ببطء.

الابتعاد عن الصراعات.

شيرين عبد الوهاب حظوظ شيرين عبد الوهاب توقعات الأبراج الأبراج الفلكية

