عجائب الطبيعة.. 20 صورة لأجمل 9 أنهار حول العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تُشكل الأنهار شريان الحياة، لا تقتصر أهميتها على كونها مصدرا للمياه فحسب، بل أيضا لوحات فنية طبيعية تُبهر الأنظار.

فيما يلي، إليكم أجمل 9 أنهار حول العالم، وفقا لموقعي "timesofindia" و"discovery".

نهر تارا، الجبل الأسود.. أوروبا

نهر تارا في الجبل الأسود يشق طريقه عبر الوديان الصخرية في منتزه دورميتور الوطني، بمنحدراته البيضاء وغاباته الكثيفة، يُقدم النهر تجربة لا تُنسى لعشاق الطبيعة والمغامرة.

نهر رابا.. السويد

في نورلاند بالسويد، يتدفق نهر رابا بطول 75 كيلومترًا بين الجبال عبر سهول خضراء يانعة، ما أكسب دلتاه لقب "ألاسكا أوروبا"، إنه مشهد طبيعي ساحر يأسر القلوب.

نهر ليلت.. اسكتلندا

نهر ليلت في جزيرة سكاي بأسكتلندا تحفة فنية طبيعية تُبهر الأنظار، تتدفق مياهه الرمادية الباردة ببطء عبر التلال الخضراء المكسوة بالطحالب، لتنسج لوحة فنية ساحرة.

نهر المسيسيبي.. أمريكا الشمالية

في أمريكا الشمالية، نهر المسيسيبي رابع أكبر نهر في العالم، ليس فقط بحجمه ولكن بجماله ومعالمه السياحية المتعددة.

نهر التايمز.. لندن

نهر التايمز معلما سياحيا أساسيا في لندن، ويشكل خلفية مذهلة للعديد من معالم المدينة الخلابة، كونه أطول نهر في إنجلترا، يتباهى بوجود حوالي 200 جسر وأكثر من 20 نفقا، مثل جسر لندن الشهير الذي يعرفه الجميع.

نهر الأمازون.. أمريكا الجنوبية

أحد أكبر أنهار العالم، شريانا حيويا، يُعرف أيضًا باسم "نهر البحر"، ويشتهر بكونه موطنا لسمكة البيرانا، إحدى أشرس الأسماك آكلة اللحوم في العالم.

نهر كولورادو..الولايات المتحدة الأمريكية

في الولايات المتحدة الأمريكية، يُعرف نهر كولورادو بجماله وحجمه الكبير، يمتد عبر صحراء أريزونا، ويمنح إطلالات خلابة على المنطقة، كما يجذب هذا النهر الرائع هواة القوارب والتجديف والصيد.

نهر الراين.. أوروبا

نهر الراين ثاني أكبر نهر في أوروبا، ومن أشهر وأروع الأنهار في العالم، ينبع هذا النهر الأوروبي الجميل من جبال الألب السويسرية، ويمر عبر العديد من المدن الرئيسية في القارة، مضيفا سحرا خاصا لمشاهده الطبيعية.

نهر زامبيزي.. أفريقيا

يُعرف هذا النهر بأنه أحد أنظف المجاري المائية في العالم، ويشتهر بمروره فوق شلالات فيكتوريا المهيبة، كما تشاهد على ضفافه الأفيال، القطط الكبيرة، ويُلقبه سكان ضفافه بـ"نهر الحياة" لأنه يشكل شريانا حيويا لجنوب أفريقيا.

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