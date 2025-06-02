"جمال وثروة".. 15 صورة لـ أغني عارضات أزياء في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تتصدر عارضات الأزياء العالمية أغلفة المجلات ويُعتبرن أيقونات للجمال والموضة، لكن، هل تساءلت يوما عن كيف استطاعت هؤلاء العارضات من تحويل الجمال والأناقة إلى إمبراطوريات مالية ضخمة؟

فيما يلي، إليكم أغني عارضات الأزياء في العالم، وفقا لموقع "modnet".

كيم كارداشيان

أثبتت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارداشيان قدرتها على تحويل صورتها إلى ثروة تقدر بـ 1.7 مليار دولار.

تعتمد أرباحها السنوية التي تتراوح بين 50 و80 مليون دولار على برامج تلفزيون الواقع، وعروض الأزياء، كما أنها تملك شركات متعددة مثل "سكيمز" و "KKW Beauty" و "SKNN by Kim"، ما يجعلها أغنى من العديد من عارضات الأزياء.

سلافيكا إكليستون

جمعت عارضة الأزياء الكرواتية السابقة سلافيكا إكليستون ثروة ضخمة بلغت 1.2 مليار دولار، جاء معظمها من تسوية طلاقها من الفورمولا 1 بيرني إكليستون.

ورغم أن مسيرتها المهنية بدأت في عرض الأزياء، إلا أن هذه التسوية وضعتها ضمن أغنى عارضات الأزياء السابقات.

كايلي جينر

حققت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأمريكية كايلي جينر ثروة قدرها 700 مليون دولار، بفضل إمبراطوريتها في مجال مستحضرات التجميل.

تجني كايلي ما بين 40 و100 مليون دولار سنويًا من مشاريعها المتنوعة، ما يجعلها واحدة من أصغر العارضات اللواتي جمعن ثرواتهن بجهودهن الذاتية.

سيندي كروفورد

عارضة الأزياء سيندي كروفورد وزوجها راندي جيربر يمتلكان ثروة صافية مشتركة تبلغ 400 مليون دولار.

بينما بدأت كروفورد مسيرتها في عرض الأزياء، إلا أن ثروتها تعاظمت بفضل علامتها التجارية للعناية بالبشرة "مانهاينفول بيوتي" واستثماراتها المتعددة.

جيزيل بوندشين

حققت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين ثروة منفصلة تقدر بـ 400 مليون دولار، مستقلة تمامًا عن ثروة زوجها توم برادي.

جعلتها عقودها المربحة في عرض الأزياء ومشاريعها التجارية واحدة من أغنى عارضات الأزياء العصاميات على الإطلاق.

تمارا إكليستون

ابنة ملياردير الفورمولا 1 بيرني إكليستون وعارضة الأزياء سلافيكا، هي عارضة أزياء ومقدمة برامج، تبلغ ثروتها الصافية 300 مليون دولار، ناتجة عن عملها في عرض الأزياء وميراثها.

إيمان

تمكنت عارضة الأزياء الصومالية الأمريكية إيمان من بناء ثروة تقدر بـ 200 مليون دولار من خلال مسيرتها المهنية الرائدة في عرض الأزياء، وشركتها الناجحة لمستحضرات التجميل المصممة خصيصا للنساء ذوات البشرة الملونة

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