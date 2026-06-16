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قد تمنح الشهرة أصحابها حضورا واسعا وتأثيرا كبيرا في المجتمع، لكن تحويل هذا النجاح إلى ثروة طويلة الأمد يتطلب رؤية واستثمارات ذكية.

ونجحت بعض النساء في استغلال إنجازاتهن في مجالات الترفيه والرياضة والإعلام لبناء إمبراطوريات تجارية ضخمة، ما جعلهن من بين أكثر النساء ثراء في العالم.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز النساء التي يمتلكن ثروات هائلة، وفقا لموقع "نيوز 18".

أوبرا وينفري- صافي الثروة: 3.1 مليار دولار أمريكي

تتصدر الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري قائمة فوربس لأكثر النساء شهرة، إذ يعود جزء كبير من ثروتها إلى عقود من امتلاكها حصصا في شركات إعلامية وإنتاج تلفزيوني وعقارات واستثمارات.

وقد ساهمت قدرتها على الاحتفاظ بحصص في الشركات التي ساهمت في بنائها في بقائها ضمن قائمة أغنى نساء أمريكا.

كيم كارداشيان- صافي ثروتها: حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي

لا يزال الجزء الأكبر من ثروة الإعلامية وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كارداشيان يعتمد على نجاح علامتها التجارية "سكيمز" المتخصصة في الملابس الداخلية والتي شاركت في تأسيسها. وبفضل توسع أعمالها التجارية، أدرجتها مجلة فوربس ضمن قائمة أغنى النساء العصاميات في الولايات المتحدة لعام 2026، فيما تقدر ثروتها الصافية بنحو 1.7 مليار دولار.

تايلور سويفت- صافي ثروتها: حوالي ملياري دولار أمريكي

بلغت ثروة تايلور سويفت نحو ملياري دولار، وذلك نتيجة بنجاح جولاتها الغنائية ومبيعاتها الموسيقية والإيرادات التي تحققها من أغانيها.

ريهانا- صافي ثروتها: حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي

لا تزال ثروة المغنية ريهانا تعتمد بشكل أساسي على علامتيها التجاريتين "فينتي بيوتي" و"سافاج إكس فينتي"، وليس على الموسيقى فقط.

وقد أشارت مجلة فوربس إلى أن صافي ثروتها يبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، كما أدرجتها المجلة ضمن قائمة أغنى النساء العصاميات في أمريكا لعام 2026.

بيونسيه نولز كارتر - صافي الثروة: 780 مليون دولار أمريكي

استطاعت الممثلة الأمريكية بيونسيه بناء ثروتها من خلال جولاتها الفنية ومبيعات أغانيها ومشاريعها التجارية، وهذا ساهم في زيادة أرباحها وتعزيز ثروتها.

سيلينا جوميز - صافي الثروة: 700 مليون دولار أمريكي

انضمت الممثلة الأمريكية سيلينا جوميز إلى قائمة فوربس لأغنى النساء العصاميات بفضل علامتها التجارية "Rare Beauty" لمستحضرات التجميل. وأصبحت هذه العلامة واحدة من أسرع شركات التجميل نموا بين المشاهير، مما جعلها واحدة من أنجح رائدات الأعمال والفنانات في هذا المجال.

كايلي جينر - صافي الثروة: 670 مليون دولار أمريكي

ترتبط ثروة عارضة الأزياء والإعلامية الأمريكية كايلي جينر بشركة كايلي كوزمتكس لمستحضرات التجميل، إلى جانب أرباحها من الإعلانات التجارية وصفقات الترخيص وحضورها القوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

كاتي بيري- صافي الثروة: 450 مليون دولار أمريكي

تراكمت ثروة المغنية الأمريكية كاتي بيري من خلال مزيج من مبيعات الموسيقى والجولات الفنية والعمل التلفزيوني.

وقد ساهمت فترة عملها الطويلة كحكم في برنامج "أمريكان آيدول" بشكل كبير في زيادة أرباحها في السنوات الأخيرة.

ريس ويذرسبون- صافي الثروة: 440 مليون دولار أمريكي

ارتفعت ثروة الممثلة الأمريكية ريس ويذرسبون بشكل ملحوظ بعد بيعها حصتها في شركة "هالو سانشاين" الإعلامية، التي تقف وراء العديد من المشاريع السينمائية والتلفزيونية الناجحة.

سيرينا ويليامز - صافي الثروة: 350 مليون دولار أمريكي

حققت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز ثروتها من رياضة التنس بالإضافة إلى شركة "سيرينا فنتشرز" مع العلامات التجارية ومشاريعها الإنتاجية، وتقدر ثروتها إلى 350 مليون دولار أمريكي.

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