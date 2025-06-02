"ملهاش دليل".. أغرب 4 أشياء يصدقها كثيرون حول العالم

هناك العديد من الأشياء التي يصدقها كثيرون حول العالم، رغم عدم وجود أي دليل علمي يثبت وجودها أو حقيقتها في عالمنا، لكن ما هي؟.

الأشباح

يعتقد كثيرون أن الأشباح موجودة، وقد تظهر للبعض في أوقات معينة، رغم عدم وجود دليل مادي على وجودها، في حين يفسرها البعض على أنها خدع بصرية.

الكائنات الفضائية

يعتقد بعض الأشخاص أن هناك ما يعرف بالكائنات الفضائية، التي تعيش خارج الأرض، رغم عدم وجود دليل علمي قاطع على هذا الاعتقاد.

الحدس

الشعور الداخلي الذي يطلق عيه الحدس، أحد الأمور التي تجعلنا نتصرف بشكل معين في موقف ما دون تفسير واضح، أو دليل علمي.

المخلوقات الأسطورية

يعتقد كثير من الأشخاص وجود مخلوقات أسطورية، مثل "بيج فوت" أو "وحش بحيرة لوخ نيس"، لكن لا يوجد أي دليل علمي على وجودها، فالأمر مجرد صور ومقاطع فيديو لها.

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