واصلت اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بـ"ملكة التوقعات"، إثارة الجدل، في الساعات الأخيرة، بعد تصريحاتها في وقت سابق، عن نشوب حرب بين إيران وإسرائيل.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أخطر موجات التصعيد العسكري منذ سنوات، بعد اندلاع مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران، تحولت سريعًا من تهديدات متبادلة إلى ضربات جوية عنيفة وهجمات طالت العمق في كلا البلدين.

ومع اندلاع الحرب الحالية، انتشرت تصريحات سابقة لليلى عبداللطيف، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، توقعت فيها حرب إيران وإسرائيل.

والفيديو الذي نشرته ليلى عبداللطيف، كان ضمن لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، بنهاية عام 2024، أي قبل نحو 5 أشهر، وتحديدا بتاريخ 29 ديسمبر 2024.

وفي الفيديو، قالت "عبداللطيف": "سيشهد العالم اهتزازا أمنيا بين إيران وإسرائيل، وستكون أمريكا في قلب الحدث، لكن من خلال ضربة إسرائيلية في العمق الإيراني من جديد، أراها تحدث في عام 2025".

وواصلت خبيرة التوقعات اللبنانية توقعاتها، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "أرى بوادر حرب طاحنة بين إيران وإسرائيل".

وعبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، نشرت ليلى عبداللطيف فيديو، أمس الجمعة، لتوقعاتها بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل، معلقة: " ما توقعته حدث... وبالتفاصيل".

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