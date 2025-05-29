تخطّى سعرها الـ70 مليون دولار.. 10 صور لأغلى 3 تورت في العالم

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أغلى أنواع تورت في العالم لا تُقاس بمكوّناتها الغذائية التقليدية فقط، بل بما يزيّنها من أحجار كريمة، معادن ثمينة، وتصاميم فنية باهظة الثمن. هذه التورتات تُعد قطعًا فنية أكثر منها مجرد حلويات، وغالبًا ما تُصنع للمناسبات الفاخرة جدًا أو لأغراض دعائية.

إليكِ بعض الأمثلة على أغلى التورت في العالم، وفقًا لموقعي CCN وBakingo:

تورتة عرض الأزياء الماسية

Fashion Show Cake by Debbie Wingham

تُعد هذه التورتة الأغلى في العالم، حيث وصل سعرها إلى نحو 75 مليون دولار أمريكي (وقد تذكرها بعض المصادر بـ70 مليون دولار).

تم تصميمها من قِبل المصممة البريطانية ديبي وينغهام (المعروفة بتصميمها لأغلى فستان في العالم).

صُممت التورتة على شكل ممر لعرض الأزياء بطول 6 أقدام (حوالي 1.8 متر)، واحتوت على تماثيل سكر لعارضات أزياء وجمهور.

السر في ثمنها الباهظ هو أنها كانت مرصعة بـ4000 ماسة حقيقية، بما في ذلك ماسات نادرة باللون الوردي والأصفر.

تورتة العروس

Million Dollar Bride Cake by Debbie Wingham

بلغ ثمنها نحو مليون دولار أمريكي، وهي أيضًا من تصميم ديبي وينغهام، وتم عرضها في معرض الزفاف بدبي.

جاءت التورتة على شكل عروس بالحجم الطبيعي (182 سم)، وبلغ وزنها 120 كيلوجرامًا.

احتوت على 5000 زهرة مصنوعة يدويًا من السكر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الشوكولاتة واللؤلؤ القابل للأكل.

الجزء الأغلى كان المجوهرات الحقيقية التي زيّنتها، بما في ذلك الألماس واللؤلؤ الطبيعي.

كعكة الشوكولاتة الماسية

Diamond Chocolate Cake by Masami Miyamoto

بلغ سعرها حوالي 850 ألف دولار أمريكي.

ابتكرها طاهي المعجنات الياباني ماسامي مياموتو، وكانت عبارة عن تورتة شوكولاتة مرصعة بـ50 قيراطًا من الألماس، ما جعلها واحدة من أغلى الحلويات في العالم.

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