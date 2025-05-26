7 أطعمة تصنف ضمن "الأخطر" في العالم.. تهدد حياتك

تنتشر أطعمة حول العالم تعتبر من أشهر وألذ ما يمكن تذوقه، لكن هناك جانب مظلم لبعض هذه الأطباق التي تحمل في طياتها مخاطر صحية كبيرة قد تصل إلى حد التسمم أو الوفاة.

ويستعرض "مصراوي" قائمة بـ7 أطعمة تم تصنيفها بين الأخطر على مستوى العالم، بعضها قد يبدو عاديا أو حتى شهيرا في ثقافات معينة، إلا أن تناولها دون معرفة تحضيرها السليم قد يعرض حياة الإنسان للخطر، وفقا لموقع BBC Food.

سمكة الفوجو

تعرف سمكة الفوجو أو "السمكة المنتفخة" بأنها واحدة من أكثر الأطعمة سمية في العالم، وتحتوي على مادة التترودوتوكسين السامة التي تجعلها أخطر من السيانيد، لكنها تحظى بشعبية واسعة في اليابان حيث يقدمها الطهاة بعد تدريب طويل ومعتمد لضمان إزالة الأجزاء السامة كالدماغ والكبد وغيرها، ما يجعل تناولها آمنا نسبيا.

كاسو مارزو.. الجبن الإيطالي الذي يحوي ديدانا حية

يعد "كاسو مارزو" من الجبن السرديني الشهير الذي يفتقر إلى القبول العالمي بسبب احتوائه على يرقات ذبابة الحليب، والتي تضاف أثناء عملية التخمير لتليين الجبن.

ويحذر الأطباء من تناوله، إذ إن وجود اليرقات الميتة قد يشير إلى فساد الجبن، ما يشكل خطرا صحيا كبيرا، وهو ممنوع في الاتحاد الأوروبي.

أوراق الراوند.. سم أخضر المظهر

بينما تحظى سيقان الراوند بشعبية في المطبخ البريطاني، تحمل أوراقه سما قويا هو حمض الأكساليك الذي قد يؤدي إلى الغثيان ومشاكل كلوية خطيرة عند تناولها بكميات كبيرة، ولهذا تحذر الجهات الصحية من تناولها تماما.

الفاصوليا الحمراء وفول الصويا.. خطر في حال الطهي غير الصحيح

على الرغم من فوائدها الغذائية، تحتوي الفاصوليا الحمراء نيئة على مادة فيتوهيماجلوتينين، التي تسبب تسممًا معويا حادا إن لم تُطهى جيدا.

ولتفادي ذلك، ينصح بنقعها لساعات طويلة ثم غليها جيدا، أما فول الصويا، فيحتوي على مثبطات تربسين طبيعية قد تعيق الهضم، ويستلزم طهيا مكثفا لضمان السلامة.

جوزة الطيب.. توابل بآثار جانبية خطيرة

تستخدم جوزة الطيب في العديد من الأطباق والحلويات، لكن تناولها بكميات كبيرة قد يسبب أعراضًا نفسية وجسدية خطيرة، من الغثيان إلى الذهان لفترات طويلة، ما يجعل الإفراط فيها محفوفا بالمخاطر.

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