كتب – سيد متولي

في واقعة نادرة وغريبة، واصلت مذيعة الأخبار الأمريكية، أوليفيا جاكوث، تقديم نشرة إخبارية على الهواء لمدة ثلاث ساعات كاملة، رغم دخولها في مرحلة مخاض الولادة وانفجار كيس الماء قبل دقائق فقط من بدء بث الأخبار الصباحية.

ومع افتتاح برنامج نشرة الصباح على قناة CBS6، قالت زميلتها جوليا دان: "لدينا خبر عاجل هذا الصباح، أوليفيا تقدم الأخبار وهي في حالة ولادة نشطة".

وعلقت "جاكوث"، قائلة: "لا يزال الأمر في بدايته، وأنا باقية هنا طالما أستطيع، وإذا اختفيت، فأنتم تعرفون السبب".

وبحسب the-sun، ظهرت تنبيهات على الشاشة توضح أن "جاكوث" تجاوزت موعد ولادتها بيومين، وأن مياه الولادة قد نزلت في الساعة 4:15 صباحا، أي قبل بداية النشرة بأقل من ساعتين، لكنها قررت البقاء في عملها، في الاستوديو بدلا من الانتظار في المستشفى.

ومع نهاية البث، ظهرت رسالة على الشاشة، جاء نصها: "ها هو الطفل في الطريق، حظا سعيدا أوليفيا، أنتِ رائعة".

وقالت أوليفيا في اليوم التالي: "يا لها من 24 ساعة مجنونة، الآن الطفل الصغير هنا، أستمتع بالقبلات والعناق في الوقت الحالي ولكن سأشارك التحديثات قريبًا".

وكشفت المذيعة عن اسم طفلها، حيث أطلقت عليه "كوينسي"، كما شاركت صورة له من المستشفى.

وقال مدير الأخبار في القناة، ستون جريسوم، إن "جاكوث" أظهرت التزاما ومهنية استثنائية منذ إعلانها عن الحمل، مرورا بمشاركتها في نصف ماراثون، وحتى تقديمها النشرة أثناء المخاض، مؤكدا أنها مثال يحتذى به في الشجاعة والالتزام المهني.

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بالترحيب قريبًا بالعضو الجديد (والأصغر!) لدينا"، في إشارة إلى المولود.

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