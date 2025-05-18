ذعر في المطار.. ثعبان يلتف حول حقيبة مسافر وهذا ما حدث (فيديو)

سادت حالة من الذعر في مطار تشيناي الدولي بالهند، صباح الأحد الماضي، بعدما فوجئ أحد المسافرين بثعبان ملتف حول مقبض حقيبته، ما تسبب في حالة فوضى وصراخ بين المتواجدين في صالة الوصول.

ووفقا لموقع "تايمز أوف أنديا" وصل المسافر إلى المطار في وقت مبكر من الصباح، وأتم إجراءات الهجرة والجمارك بنجاح، ثم خرج باتجاه منطقة الاستقبال، حيث كانت عائلته بانتظاره في سيارة خاصة. وأثناء تحميل أمتعته في السيارة، لاحظ وجود ثعبان بطول نحو متر ملتفًا حول أحد مقابض الحقائب.

الذعر ازداد بعد ترجيح البعض أن الثعبان قد يكون من فصيلة الكوبرا السامة، ما دفع عددا من المتواجدين لمحاولة قتله، قبل أن يتدخل عناصر الأمن مطالبين بانتظار فريق الطوارئ المختص.

وبعد وصول رجال الإطفاء إلى الموقع، تبيّن أن الثعبان ينتمي إلى نوع "الأفعى المائية" غير السامة. وتمكن الفريق من التعامل معه باستخدام أدوات مخصصة، حيث جرى وضعه داخل وعاء بلاستيكي وتسليمه إلى الجهات البيئية المعنية لإطلاقه في موطنه الطبيعي.

وفي تعليق رسمي، رجح مسؤولو المطار أن الثعبان لم يدخل من داخل مبنى المطار، بل ربما تسلل إلى سيارة العائلة في وقت سابق، وتسلق الأمتعة أثناء تحميلها. غير أن المسافر تمسك بروايته مؤكدا أن الثعبان كان داخل صالة الوصول.