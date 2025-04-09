مفاجأة صادمة.. لن تتوقع ما وجدته أسرة داخل منزلها - 6 صور

عثر سكان منزل في مدينة إرفورت بوسط ألمانيا على ذخيرة من الحرب العالمية الثانية أثناء أعمال حفر في حديقة منزلهم.

وعُثر على الذخيرة بعمق حوالي 20 سنتيمترًا تحت طبقة من العشب، وفقًا للشرطة.

وأبلغ السكان الشرطة التي وصلت برفقة خدمة التخلص من الذخائر.

وخلص الخبراء إلى أنها على الأرجح قذيفة مضادة للدبابات من الحرب العالمية الثانية، وقاموا بتأمين السلاح.

وأكد الخبراء أن الذخيرة، على الرغم من قدمها، لم تشكل أي تهديد مباشر على سلامة السكان القاطنين في محيط المنزل، مع اتخاذ جميع الإجراءات لفحصها بشكل دقيق لتحديد حالتها وكيفية التخلص منها بشكل آمن.

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