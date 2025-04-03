بملايين الدولارات وتشبه الثلاجة.. 10 صور لـ أغلى وأدق ساعة في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

طرحت شركة "شيمادزو كورب" اليابانية للبيع أدق ساعة في العالم، والتي يبلغ سعرها 3.3 مليون دولار أمريكي.

هذه الساعة الفريدة، التي أطلق عليها اسم "ساعة الأثير OC 020"، تُشبه في تصميمها ثلاجة صغيرة وعريضة، وفقا لموقع "economictimes".

دقة لا مثيل لها:

ما يميز هذه الساعة هو دقتها المتناهية، حيث لا تنحرف عن التوقيت إلا بمقدار ثانية واحدة كل 10 مليارات سنة.

وفقا لوكالة فرانس برس، هذا المستوى من الدقة يتحقق بفضل استخدام شبكية بصرية من السترونشيوم، وهي تقنية متطورة تفوق دقة ساعات السيزيوم الذرية التقليدية بمئة مرة.

تصميم فريد:

تعتمد ساعة الأثير OC 020 على ذرات السترونشيوم وتقنية الليزر لقياس الوقت بدقة فائقة، يبلغ ارتفاعها حوالي متر واحد، وتتميز بتصميم يشبه الثلاجة الصغيرة، حيث تبلغ سعتها حوالي 250 لترا.

ورغم صغر حجمها مقارنة بالساعات الشبكية البصرية الأخرى، إلا أنها مصممة للاستخدام خارج المختبرات، ما يجعلها مناسبة للعمل الميداني العلمي.

استخدامات مستقبلية:

تتوقع شركة شيمادزو بيع عشر وحدات من هذه الساعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم تركيب ساعات شبكية بصرية في برج طوكيو سكاي تري، أطول مبنى في اليابان، لاختبار نظرية النسبية لأينشتاين، التي تنص على أن الوقت يتحرك بشكل أبطأ في المناطق ذات الجاذبية الأقوى.

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